У Британії вироблятимуть українські дрони-перехоплювачі Octopus: підписано угоду

Виробництво дронів-перехоплювачів Octopus

Нагадаємо, на початку листопада стало відомо, що в Україні запустили у серійне виробництво дрон-перехоплювач Octopus, який призначений для протидії російським ударним безпілотникам "Шахед".

Троє виробників вже отримали необхідні для випуску дронів Octopus технології. Ще 11 виробників готують виробничі лінії під них.

Octopus - це український малий безпілотний перехоплювач, спроєктований для перехоплення і знищення одноразових ударних дронів типу "Шахед" і йому подібних. Система вже довела свою ефективність на полі бою та стала основою для міжнародної промислової програми з масового виробництва.

Відомо, що дрон спільно виробляють Україна та Велика Британія.

Також Україна спільно зі Сполученими Штатами почала випускати дрони-перехоплювачі, які здатні боротись з ударними безпілотниками РФ, проте невідомо, чи йде мова саме про Octopus.