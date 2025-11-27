UA

Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

У Британії вироблятимуть українські дрони-перехоплювачі Octopus: підписано угоду

Фото: у Британії вироблятимуть українські дрони-перехоплювачі Octopus (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Тетяна Степанова

Україна та Велика Британія підписали ліцензійну угоду щодо виробництва українського дрона-перехоплювача Octopus.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра оборони України Дениса Шмигаля.

"Спільно з союзниками розвиваємо спроможності протиповітряної оборони України.Делегації Міністерства оборони України та Міністерства оборони Великої Британії підписали ліцензійну угоду щодо українського дрона-перехоплювача Octopus", - повідомив Шмигаль.

За його словами, це історичний прецедент і наступний важливий крок, що дозволить виробляти у Британії українські перехоплювачі, які довели свою ефективність у боротьбі з "Шахедами". 

Міністр зазначив, що планується масове виробництво перехоплювачів, яке може сягати кількох тисяч на місяць. Виготовлені засоби будуть передані Україні для посилення захисту неба.

Виробництво дронів-перехоплювачів Octopus

Нагадаємо, на початку листопада стало відомо, що в Україні запустили у серійне виробництво дрон-перехоплювач Octopus, який призначений для протидії російським ударним безпілотникам "Шахед".

Троє виробників вже отримали необхідні для випуску дронів Octopus технології. Ще 11 виробників готують виробничі лінії під них.

Octopus - це український малий безпілотний перехоплювач, спроєктований для перехоплення і знищення одноразових ударних дронів типу "Шахед" і йому подібних. Система вже довела свою ефективність на полі бою та стала основою для міжнародної промислової програми з масового виробництва.

Відомо, що дрон спільно виробляють Україна та Велика Британія.

Також Україна спільно зі Сполученими Штатами почала випускати дрони-перехоплювачі, які здатні боротись з ударними безпілотниками РФ, проте невідомо, чи йде мова саме про Octopus.

Міністерство оборони УкраїниВеликобританіяДенис ШмигальДрони