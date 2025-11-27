В Британии будут производить украинские дроны-перехватчики Octopus: подписано соглашение

Производство дронов-перехватчиков Octopus

Напомним, в начале ноября стало известно, что в Украине запустили в серийное производство дрон-перехватчик Octopus, который предназначен для противодействия российским ударным беспилотникам "Шахед".

Трое производителей уже получили необходимые для выпуска дронов Octopus технологии. Еще 11 производителей готовят производственные линии под них.

Octopus - это украинский малый беспилотный перехватчик, спроектированный для перехвата и уничтожения одноразовых ударных дронов типа "Шахед" и ему подобных. Система уже доказала свою эффективность на поле боя и стала основой для международной промышленной программы по массовому производству.

Известно, что дрон совместно производят Украина и Великобритания.

Также Украина совместно с Соединенными Штатами начала выпускать дроны-перехватчики, которые способны бороться с ударными беспилотниками РФ, однако неизвестно, идет ли речь именно об Octopus.