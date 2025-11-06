У Британії досі вірять, що Трамп здатен змусити Путіна сісти за стіл переговорів

"Президент Трамп - це та фігура, яка може посадити Путіна за стіл переговорів і потенційно покласти край бойовим діям", - сказав Гілі під час польоту з Норвегії до Парижа, де він мав зустрітися з новим міністром оборони Франції.

Він також наголосив, що партнери України з "коаліції рішучих" постійно оновлюють свою спільну роботу, щоб бути готовими допомогти забезпечити мир, коли настане відповідний момент.

Мирні ініціативи Трампа

Президент США Дональд Трамп із початку свого другого терміну активно намагається домогтися припинення російсько-української війни. З цією метою він неодноразово контактував із російським диктатором Володимиром Путіним - зокрема, у серпні між ними відбулася особиста зустріч на Алясці.

Втім, Путін відхилив пропозиції Трампа щодо повного припинення вогню, а після переговорів посилив ракетні атаки по українській цивільній інфраструктурі.

На тлі цього Трамп визнав, що розчарований поведінкою Путіна, наголосивши, що їхні "добрі стосунки" більше не мають жодного значення.

Попри це, у вересні президент США висловив упевненість, що війна обов’язково завершиться, і заявив, що "все буде зроблено правильно", натякаючи на можливі позитивні зрушення. За його словами, відносини між Путіним і Зеленським залишаються вкрай напруженими, проте рішення щодо завершення війни "обов’язково буде знайдено".

16 жовтня Трамп і Путін після телефонної розмови домовилися провести особисту зустріч упродовж двох тижнів - потенційним місцем саміту називали Будапешт. Підготовку переговорів мали координувати держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Однак невдовзі Трамп скасував запланований саміт, оскільки Москва не відмовилася від своїх максималістських вимог щодо умов завершення війни. Американський лідер заявив, що "не має наміру витрачати час даремно".