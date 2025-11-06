В Британии до сих пор верят, что Трамп способен заставить Путина сесть за стол переговоров

"Президент Трамп - это та фигура, которая может посадить Путина за стол переговоров и потенциально положить конец боевым действиям", - сказал Гили во время полета из Норвегии в Париж, где он должен был встретиться с новым министром обороны Франции.

Он также подчеркнул, что партнеры Украины из "коалиции решительных" постоянно обновляют свою совместную работу, чтобы быть готовыми помочь обеспечить мир, когда наступит подходящий момент.

Мирные инициативы Трампа

Президент США Дональд Трамп с начала своего второго срока активно пытается добиться прекращения российско-украинской войны. С этой целью он неоднократно контактировал с российским диктатором Владимиром Путиным - в частности, в августе между ними состоялась личная встреча на Аляске.

Впрочем, Путин отклонил предложения Трампа о полном прекращении огня, а после переговоров усилил ракетные атаки по украинской гражданской инфраструктуре.

На фоне этого Трамп признал, что разочарован поведением Путина, подчеркнув, что их "хорошие отношения" больше не имеют никакого значения.

Несмотря на это, в сентябре президент США выразил уверенность, что война обязательно завершится, и заявил, что "все будет сделано правильно", намекая на возможные положительные сдвиги. По его словам, отношения между Путиным и Зеленским остаются крайне напряженными, однако решение по завершению войны "обязательно будет найдено".

16 октября Трамп и Путин после телефонного разговора договорились провести личную встречу в течение двух недель - потенциальным местом саммита назывался Будапешт. Подготовку переговоров должны были координировать госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Однако вскоре Трамп отменил запланированный саммит, поскольку Москва не отказалась от своих максималистских требований относительно условий завершения войны. Американский лидер заявил, что "не намерен тратить время впустую".