Британія ввела санкції проти мереж, що вербують мігрантів для війни РФ

Велика Британія запровадила санкції проти 35 осіб і організацій, причетних до вербування мігрантів для участі у війні Росії проти України та виробництва безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зокрема, 17 суб’єктів внесли до санкційного списку в межах глобального режиму боротьби з нелегальною міграцією. Йдеться про мережі торгівлі людьми, які перевозять громадян із таких країн, як Ірак, Сомалі, Сирія та Ємен, щоб відправити їх на фронт.
За даними британського МЗС, деякі з цих маршрутів також використовувалися для переміщення людей до Польщі та Фінляндії з метою дестабілізації ситуації.
Ще 18 осіб і структур додали до санкційного режиму, пов’язаного з Росією. Частина з них має стосунок до програми "Алабуга Старт", яку британське МЗС описало як "російську схему вербування, що наймає осіб з-поза меж Росії, зазвичай з економічно незабезпечених верств населення".
Зазначається, що таких людей, зокрема з Камеруну, відправляють до Татарстану, де вони працюють на підприємствах із виробництва дронів.
Міністр з питань санкцій Стівен Доуті заявив, що використання вразливих людей для підтримки війни Росії є "варварською практикою".
Він додав, що санкції "порушать діяльність тих, хто торгує мігрантами як гарматним м'ясом і постачає незаконні компоненти на заводи безпілотників Путіна".
Подібні схеми вербування іноземців Росія використовує вже тривалий час. Йдеться, зокрема, про залучення громадян африканських країн, яким пропонують нібито навчання або легальну роботу, але фактично залучають до участі у війні проти України.
За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, у складі російських військ перебувають понад 1700 громадян африканських держав.
Після появи інформації про загиблих серед них низка країн, зокрема Кенія, Гана та Південна Африка, почали вимагати від Москви пояснень щодо таких практик вербування та умов перебування їхніх громадян у РФ.