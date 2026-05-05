UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Реформа ЗСУ Удар по Полтавщині Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Британія ввела санкції проти мереж, що вербують мігрантів для війни РФ

16:47 05.05.2026 Вт
2 хв
Росія використовує найманців як "гарматне м'ясо" на війні проти України
aimg Марія Науменко
Фото: військові армії РФ (Getty Images)

Велика Британія запровадила санкції проти 35 осіб і організацій, причетних до вербування мігрантів для участі у війні Росії проти України та виробництва безпілотників.

Зокрема, 17 суб’єктів внесли до санкційного списку в межах глобального режиму боротьби з нелегальною міграцією. Йдеться про мережі торгівлі людьми, які перевозять громадян із таких країн, як Ірак, Сомалі, Сирія та Ємен, щоб відправити їх на фронт.

За даними британського МЗС, деякі з цих маршрутів також використовувалися для переміщення людей до Польщі та Фінляндії з метою дестабілізації ситуації.

Ще 18 осіб і структур додали до санкційного режиму, пов’язаного з Росією. Частина з них має стосунок до програми "Алабуга Старт", яку британське МЗС описало як "російську схему вербування, що наймає осіб з-поза меж Росії, зазвичай з економічно незабезпечених верств населення".

Зазначається, що таких людей, зокрема з Камеруну, відправляють до Татарстану, де вони працюють на підприємствах із виробництва дронів.

Міністр з питань санкцій Стівен Доуті заявив, що використання вразливих людей для підтримки війни Росії є "варварською практикою".

Він додав, що санкції "порушать діяльність тих, хто торгує мігрантами як гарматним м'ясом і постачає незаконні компоненти на заводи безпілотників Путіна".

Подібні схеми вербування іноземців Росія використовує вже тривалий час. Йдеться, зокрема, про залучення громадян африканських країн, яким пропонують нібито навчання або легальну роботу, але фактично залучають до участі у війні проти України.

За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, у складі російських військ перебувають понад 1700 громадян африканських держав.

Після появи інформації про загиблих серед них низка країн, зокрема Кенія, Гана та Південна Африка, почали вимагати від Москви пояснень щодо таких практик вербування та умов перебування їхніх громадян у РФ.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяЄменВійна в СиріїСомали