Британия ввела санкции против сетей, вербующих мигрантов для войны РФ

В частности, 17 субъектов внесли в санкционный список в рамках глобального режима борьбы с нелегальной миграцией. Речь идет о сетях торговли людьми, которые перевозят граждан из таких стран, как Ирак, Сомали, Сирия и Йемен, чтобы отправить их на фронт.

По данным британского МИД, некоторые из этих маршрутов также использовались для перемещения людей в Польшу и Финляндию с целью дестабилизации ситуации.

Еще 18 человек и структур добавили в санкционный режим, связанный с Россией. Часть из них имеет отношение к программе "Алабуга Старт", которую британский МИД описал как "российскую схему вербовки, которая нанимает лиц из-за пределов России, обычно из экономически необеспеченных слоев населения".

Отмечается, что таких людей, в частности из Камеруна, отправляют в Татарстан, где они работают на предприятиях по производству дронов.

Министр по вопросам санкций Стивен Доути заявил, что использование уязвимых людей для поддержки войны России является "варварской практикой".

Он добавил, что санкции "нарушат деятельность тех, кто торгует мигрантами как пушечным мясом и поставляет незаконные компоненты на заводы беспилотников Путина".