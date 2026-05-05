ua en ru
Вт, 05 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Удар по Полтавщині Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Британія ввела санкції проти мереж, що вербують мігрантів для війни РФ

16:47 05.05.2026 Вт
2 хв
Росія використовує найманців як "гарматне м'ясо" на війні проти України
aimg Марія Науменко
Британія ввела санкції проти мереж, що вербують мігрантів для війни РФ Фото: військові армії РФ (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Велика Британія запровадила санкції проти 35 осіб і організацій, причетних до вербування мігрантів для участі у війні Росії проти України та виробництва безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Кремль змінив підхід до набору африканців на війну, створивши "чорні списки"

Зокрема, 17 суб’єктів внесли до санкційного списку в межах глобального режиму боротьби з нелегальною міграцією. Йдеться про мережі торгівлі людьми, які перевозять громадян із таких країн, як Ірак, Сомалі, Сирія та Ємен, щоб відправити їх на фронт.

За даними британського МЗС, деякі з цих маршрутів також використовувалися для переміщення людей до Польщі та Фінляндії з метою дестабілізації ситуації.

Ще 18 осіб і структур додали до санкційного режиму, пов’язаного з Росією. Частина з них має стосунок до програми "Алабуга Старт", яку британське МЗС описало як "російську схему вербування, що наймає осіб з-поза меж Росії, зазвичай з економічно незабезпечених верств населення".

Зазначається, що таких людей, зокрема з Камеруну, відправляють до Татарстану, де вони працюють на підприємствах із виробництва дронів.

Міністр з питань санкцій Стівен Доуті заявив, що використання вразливих людей для підтримки війни Росії є "варварською практикою".

Він додав, що санкції "порушать діяльність тих, хто торгує мігрантами як гарматним м'ясом і постачає незаконні компоненти на заводи безпілотників Путіна".

Подібні схеми вербування іноземців Росія використовує вже тривалий час. Йдеться, зокрема, про залучення громадян африканських країн, яким пропонують нібито навчання або легальну роботу, але фактично залучають до участі у війні проти України.

За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, у складі російських військ перебувають понад 1700 громадян африканських держав.

Після появи інформації про загиблих серед них низка країн, зокрема Кенія, Гана та Південна Африка, почали вимагати від Москви пояснень щодо таких практик вербування та умов перебування їхніх громадян у РФ.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Ємен Війна в Сирії Сомали
Новини
Ультиматум Зеленського та погрози Кремля: чи буде перемир’я та коли
Ультиматум Зеленського та погрози Кремля: чи буде перемир’я та коли
Аналітика
Воєнна страховка для бізнесу: скільки коштує захист та як зробити його більш доступним
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Воєнна страховка для бізнесу: скільки коштує захист та як зробити його більш доступним