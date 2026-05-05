Британія ввела санкції проти мереж, що вербують мігрантів для війни РФ

Велика Британія запровадила санкції проти 35 осіб і організацій, причетних до вербування мігрантів для участі у війні Росії проти України та виробництва безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зокрема, 17 суб’єктів внесли до санкційного списку в межах глобального режиму боротьби з нелегальною міграцією. Йдеться про мережі торгівлі людьми, які перевозять громадян із таких країн, як Ірак, Сомалі, Сирія та Ємен, щоб відправити їх на фронт.

За даними британського МЗС, деякі з цих маршрутів також використовувалися для переміщення людей до Польщі та Фінляндії з метою дестабілізації ситуації.

Ще 18 осіб і структур додали до санкційного режиму, пов’язаного з Росією. Частина з них має стосунок до програми "Алабуга Старт", яку британське МЗС описало як "російську схему вербування, що наймає осіб з-поза меж Росії, зазвичай з економічно незабезпечених верств населення".

Зазначається, що таких людей, зокрема з Камеруну, відправляють до Татарстану, де вони працюють на підприємствах із виробництва дронів.

Міністр з питань санкцій Стівен Доуті заявив, що використання вразливих людей для підтримки війни Росії є "варварською практикою".

Він додав, що санкції "порушать діяльність тих, хто торгує мігрантами як гарматним м'ясом і постачає незаконні компоненти на заводи безпілотників Путіна".