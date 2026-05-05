Британия ввела санкции против сетей, вербующих мигрантов для войны РФ

16:47 05.05.2026 Вт
2 мин
Россия использует наемников как "пушечное мясо" на войне против Украины
aimg Мария Науменко
Британия ввела санкции против сетей, вербующих мигрантов для войны РФ Фото: военные армии РФ (Getty Images)
Великобритания ввела санкции против 35 человек и организаций, причастных к вербовке мигрантов для участия в войне России против Украины и производства беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В частности, 17 субъектов внесли в санкционный список в рамках глобального режима борьбы с нелегальной миграцией. Речь идет о сетях торговли людьми, которые перевозят граждан из таких стран, как Ирак, Сомали, Сирия и Йемен, чтобы отправить их на фронт.

По данным британского МИД, некоторые из этих маршрутов также использовались для перемещения людей в Польшу и Финляндию с целью дестабилизации ситуации.

Еще 18 человек и структур добавили в санкционный режим, связанный с Россией. Часть из них имеет отношение к программе "Алабуга Старт", которую британский МИД описал как "российскую схему вербовки, которая нанимает лиц из-за пределов России, обычно из экономически необеспеченных слоев населения".

Отмечается, что таких людей, в частности из Камеруна, отправляют в Татарстан, где они работают на предприятиях по производству дронов.

Министр по вопросам санкций Стивен Доути заявил, что использование уязвимых людей для поддержки войны России является "варварской практикой".

Он добавил, что санкции "нарушат деятельность тех, кто торгует мигрантами как пушечным мясом и поставляет незаконные компоненты на заводы беспилотников Путина".

Подобные схемы вербовки иностранцев Россия использует уже длительное время. Речь идет, в частности, о привлечении граждан африканских стран, которым предлагают якобы обучение или легальную работу, но фактически привлекают к участию в войне против Украины.

По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, в составе российских войск находятся более 1700 граждан африканских государств.

После появления информации о погибших среди них ряд стран, в частности Кения, Гана и Южная Африка, начали требовать от Москвы объяснений относительно таких практик вербовки и условий пребывания их граждан в РФ.

