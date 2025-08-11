Британія вважає, що Україна має бути залучена до переговорів щодо війни
Британія вважає, що Україна має бути залучена до переговорів щодо припинення бойових дій. Мир не може бути нав'язаний Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника уряду Британії, якого цитує Sky News.
"Ми ніколи не будемо довіряти президенту Путіну настільки, наскільки це можливо, але ми підтримуватимемо Україну, президента Трампа та європейські країни, коли ми вступаємо в ці переговори", - заявив речник.
У прем'єра Британії Кіра Стармера вважають, що будь-який мир має бути побудований з Україною, а не нав'язаний їй.
"І ми не будемо винагороджувати агресію чи ставити під загрозу суверенітет. Україна сама вирішить своє майбутнє, і ми будемо підтримувати її на кожному кроці", - додав речник.
Зустріч Трампа та Путіна
Президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним 15 серпня. Саміт відбудеться у стратегічному місці - на Алясці.
За даними західних ЗМІ, Білий дім розглядає можливість запрошення президента України Володимира Зеленського на Аляску.
Крім того, Трамп кількома днями раніше заявив про можливість "обміну" територіями з Росією, включно з поверненням деяких районів Україні.
У відповідь Володимир Зеленський нагадав, що територіальне питання закріплене в Конституції, а Україна не віддаватиме свої землі росіянам.
Європейські країни закликають до прямої участі України у переговорах. За словами прем'єра Польщі Дональда Туска, США пообіцяли проконсультуватися з Європою перед зустріччю Трампа і Путіна.
