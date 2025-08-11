Британія вважає, що Україна має бути залучена до переговорів щодо війни

Британія вважає, що Україна має бути залучена до переговорів щодо припинення бойових дій. Мир не може бути нав'язаний Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника уряду Британії, якого цитує Sky News.

"Ми ніколи не будемо довіряти президенту Путіну настільки, наскільки це можливо, але ми підтримуватимемо Україну, президента Трампа та європейські країни, коли ми вступаємо в ці переговори", - заявив речник.

У прем'єра Британії Кіра Стармера вважають, що будь-який мир має бути побудований з Україною, а не нав'язаний їй.

"І ми не будемо винагороджувати агресію чи ставити під загрозу суверенітет. Україна сама вирішить своє майбутнє, і ми будемо підтримувати її на кожному кроці", - додав речник.