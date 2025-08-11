Британия считает, что Украина должна быть вовлечена в переговоры по войне

Великобритания считает, что Украина должна быть вовлечена в переговоры по прекращению боевых действий. Мир не может быть навязан Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера правительства Британии, которого цитирует Sky News.

"Мы никогда не будем доверять президенту Путину настолько, насколько это возможно, но мы будем поддерживать Украину, президента Трампа и европейские страны, когда мы вступаем в эти переговоры", - заявил спикер.

У премьера Британии Кира Стармера считают, что любой мир должен быть построен с Украиной, а не навязан ей. И Британия

"И мы не будем вознаграждать агрессию или ставить под угрозу суверенитет. Украина сама решит свое будущее, и мы будем поддерживать ее на каждом шагу", - добавил представитель.