Британія та союзники створюють штаб для відновлення ЗСУ після миру

Британія та Франція з липня очолять штаб Багатонаціональних сил для України – структуру, яка разом із союзниками готуватиме довгострокове відновлення ЗСУ після мирної угоди.
Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомив після завершення зустрічі Контактної групи з питань оборони України міністр оборони Великої Британії Ден Джарвіс.
За словами Джарвіса, командування штабом перейме генерал-майор Том Бейтмен. Під його керівництвом Велика Британія, Франція, а також союзники й партнери готуватимуться до довгострокового відновлення Збройних сил України після укладення мирної угоди.
"Ця війна ніколи не стосувалася лише долі однієї нації. Українці борються не лише за власну безпеку, а й за безпеку Європи. Вони також борються за свої цінності та за цінності Європи. Ми будемо підтримувати їх сьогодні, завтра і стільки, скільки буде потрібно", – заявив міністр.
Нагадаємо, попередник Джарвіса на посаді міністра оборони Джон Гілі заявляв, що "хоче стати першим главою відомства, який направить британських військових до України". За його каденції Лондон створив штаб із 70 осіб, який вже працює над плануванням Багатонаціональних сил.
У січні 2026 року Зеленський, Макрон і Стармер підписали лист про наміри щодо розгортання цих сил після припинення вогню.
На сьогоднішньому Рамштайні Зеленський також анонсував обговорення "європейської антибалістичної системи", а Пісторіус заявив, що "Путін зайшов у глухий кут".