Зеленський заінтригував заявою про українську антибалістику: буде важлива подія
Сьогодні, 18 червня, буде "дуже важлива подія" на шляху до створення спільної з європейськими партнерами антибалістичної системи.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив журналістам.
Зеленський подякував Німеччині й іншим європейським партнерам за допомогу, яку вони підготували на сьогоднішній "Рамштайн" та зазначив, що у планах - обговорення "нашої європейської антибалістичної системи".
"Сьогодні у нас повинна бути дуже важлива подія, коли німецькі представники зможуть поділитися з українцями тим, що нам потрібно, а ми поділимося тим, що їм потрібно, для того, щоб зробити перший крок до майбутньої антибалістичної системи", - сказав президент.
Нагадаємо, країни G7 та США за підсумками саміту 16 червня домовилися видати ліцензії, які дозволять виробляти в Україні не тільки системи ППО, а й далекобійну зброю.
Нова допомога Україні від партнерів
Нагадаємо, сьогодні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що Німеччина виділить Україні ще 400 млн доларів військової допомоги. Кошти підуть на системи ППО, боєприпаси та ракети для Patriot.
Водночас Бельгія оголосила, що до кінця 2026 року передасть Україні сім винищувачів F-16 - три бойових і ще чотири на запчастини.