ua en ru
Нд, 22 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

"Я хочу відправити війська до України": міністр оборони Британії озвучив рішучу заяву

Неділя 22 лютого 2026 06:15
UA EN RU
"Я хочу відправити війська до України": міністр оборони Британії озвучив рішучу заяву Фото: глава Міноборони Британії Джон Гілі (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що хоче стати першим главою відомства, який направить британських військових до України. За його словами, це стане сигналом завершення війни та досягнення миру.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Гілі написав у своїй колонці в The Telegraph.

Гілі заявив, що прагне стати першим очільником оборонного відомства, який направить британські війська до України після укладення мирної угоди.

Напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення він наголосив, що 2026 рік має стати роком завершення війни.

"Я хочу бути тим міністром оборони, який направить британські війська в Україну - тому що це означатиме, що ця війна нарешті завершена. Це означатиме, що ми досягли миру шляхом переговорів. А безпечна Європа потребує сильної, суверенної України", - написав він.

Коаліція охочих і миротворча місія

Британський уряд разом із союзниками працює над створенням так званої "Коаліції охочих". Йдеться про багатонаціональні миротворчі сили, які мають гарантувати безпеку України від нової російської агресії після припинення війни.

Минулого місяця у Парижі прем’єр-міністр Великої Британії підписав із президентом Володимиром Зеленським та президентом Франції Еммануелем Макроном декларацію про намір направити британські війська після досягнення миру. Уже створено штаб чисельністю 70 осіб.

Нові пакети допомоги

Гілі повідомив таокож про виділення 200 млн фунтів стерлінгів для підготовки британських Збройних сил до можливої участі в багатонаціональній місії. Кошти спрямують на модернізацію техніки, засобів зв’язку та закупівлю систем протидії безпілотникам.

Окремо Британія допомагає Україні розробляти новий перехоплювач дронів із застосуванням штучного інтелекту для знищення "шахедів". Проєкт під назвою Octopus має посилити спроможності у протидії масованим атакам ворога..

Іноземні війська у Європі

Європейські країни озвучують різні цифри щодо чисельності миротворчого контингенту в Україні. Лунають і 15, і 20 тисяч осіб, а дехто сподівається на 30 тисяч миротворців.

Що стосується урядів держав-партнерів України, наразі жодних військових планів не оприлюднено, проте основну частину миротворців мають надіслати Британія і Франція. Ці країни будуть відповідати за наземний і повітряний компоненти.

А от серед населення в Європі найбільше підтримують відправку військ до України в Британії, щодо світу загалом - у Канаді. Французи та німці проти відправки своїх солдатів до україни навіть після завершення війни.

Напередодні президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна наполягає на розміщенні європейського військового контингенту ближче до лінії фронту в разі можливого припинення бойових дій.

Як відомо, Київ розраховує, що контингент європейських країн стане елементом гарантії безпеки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Мирні переговори Війна в Україні Гарантії безпеки
Новини
В центрі Львова пролунали вибухи: загинула людина та постраждали правоохоронці
В центрі Львова пролунали вибухи: загинула людина та постраждали правоохоронці
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"