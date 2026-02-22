"Я хочу відправити війська до України": міністр оборони Британії озвучив рішучу заяву

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що хоче стати першим главою відомства, який направить британських військових до України. За його словами, це стане сигналом завершення війни та досягнення миру.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Гілі написав у своїй колонці в The Telegraph.

Гілі заявив, що прагне стати першим очільником оборонного відомства, який направить британські війська до України після укладення мирної угоди.

Напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення він наголосив, що 2026 рік має стати роком завершення війни.

"Я хочу бути тим міністром оборони, який направить британські війська в Україну - тому що це означатиме, що ця війна нарешті завершена. Це означатиме, що ми досягли миру шляхом переговорів. А безпечна Європа потребує сильної, суверенної України", - написав він.

Коаліція охочих і миротворча місія

Британський уряд разом із союзниками працює над створенням так званої "Коаліції охочих". Йдеться про багатонаціональні миротворчі сили, які мають гарантувати безпеку України від нової російської агресії після припинення війни.

Минулого місяця у Парижі прем’єр-міністр Великої Британії підписав із президентом Володимиром Зеленським та президентом Франції Еммануелем Макроном декларацію про намір направити британські війська після досягнення миру. Уже створено штаб чисельністю 70 осіб.

Нові пакети допомоги

Гілі повідомив таокож про виділення 200 млн фунтів стерлінгів для підготовки британських Збройних сил до можливої участі в багатонаціональній місії. Кошти спрямують на модернізацію техніки, засобів зв’язку та закупівлю систем протидії безпілотникам.

Окремо Британія допомагає Україні розробляти новий перехоплювач дронів із застосуванням штучного інтелекту для знищення "шахедів". Проєкт під назвою Octopus має посилити спроможності у протидії масованим атакам ворога..