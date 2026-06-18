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Великобритания и союзники создают штаб для восстановления ВСУ после мира

20:50 18.06.2026 Чт
2 мин
Командование будет передано генерал-майору Тому Бейтмену уже в следующем месяце
aimg Валерия Абабина
Фото: военнослужащие НАТО из Великобритании (Getty Images)

С июля Великобритания и Франция возглавят штаб Многонациональных сил для Украины - структуру, которая совместно с союзниками будет заниматься долгосрочным восстановлением ВСУ после заключения мирного соглашения.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил по итогам встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины министр обороны Великобритании Дэн Джарвис.

По словам Джарвиса, командование штабом возьмет на себя генерал-майор Том Бейтмен.

Под его руководством Великобритания, Франция, а также союзники и партнеры будут готовиться к долгосрочному восстановлению Вооруженных сил Украины после заключения мирного соглашения.

"Эта война никогда не касалась только судьбы одной нации. Украинцы борются не только за собственную безопасность, но и за безопасность Европы. Они также борются за свои ценности и за ценности Европы. Мы будем поддерживать их сегодня, завтра и столько, сколько потребуется", - заявил министр.

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Напомним, предшественник Джарвиса на посту министра обороны Джон Хили заявлял, что "хочет стать первым главой ведомства, который направит британских военных в Украину".

Во время его пребывания в должности Лондон создал штаб из 70 человек, который уже работает над планированием Многонациональных сил.

В январе 2026 года Зеленский, Макрон и Стармер подписали письмо о намерениях по развертыванию этих сил после прекращения огня.

На сегодняшней встрече в Рамштайне Зеленский также анонсировал обсуждение "европейской противоракетной системы", а Писториус заявил, что "Путин зашел в тупик".

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