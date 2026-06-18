Великобритания и союзники создают штаб для восстановления ВСУ после мира

По словам Джарвиса, командование штабом возьмет на себя генерал-майор Том Бейтмен.

Под его руководством Великобритания, Франция, а также союзники и партнеры будут готовиться к долгосрочному восстановлению Вооруженных сил Украины после заключения мирного соглашения.

"Эта война никогда не касалась только судьбы одной нации. Украинцы борются не только за собственную безопасность, но и за безопасность Европы. Они также борются за свои ценности и за ценности Европы. Мы будем поддерживать их сегодня, завтра и столько, сколько потребуется", - заявил министр.