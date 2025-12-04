ua en ru
Британія та Норвегія створять флот для відстеження підводних човнів РФ

Четвер 04 грудня 2025 08:35
UA EN RU
Британія та Норвегія створять флот для відстеження підводних човнів РФ Фото: Британія та Норвегія створять флот для відстеження підводних човнів РФ (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Велика Британія та Норвегія готуються підписати оборонну угоду. Вона передбачає створення спільного військово-морського флоту для відстежування за російськими підводними човнами в Північній Атлантиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.

Деталі угоди

Мета пакту - захистити підводні інтернет-кабелі та трубопроводи, що стали більш уразливими через зростання російської активності.

За інформацією британського Міністерства оборони, за останні два роки кількість російських кораблів біля Британії зросла на 30%.

Підписати документ планують під час зустрічі прем’єра Кіра Стармера з норвезьким главою уряду Йонасом Гаром Стере на військовій базі в Шотландії.

Угода отримала назву "Lunna House Agreement" на честь історичної бази на Шетландських островах. Основою пакта є контракт на будівництво військових кораблів вартістю 13,3 млрд доларів.

Новий флот і його завдання

Як зазначається у статті, нові кораблі мають забезпечити контроль за переміщеннями російського флоту у водах між Гренландією, Ісландією та Великою Британією.

Вони захищатимуть підводні кабелі й трубопроводи, які є ключовими для систем зв’язку, енергопостачання та газових поставок.

У межах угоди Велика Британія також приєднається до норвезької програми створення базових кораблів для безпілотних систем протимінної та підводної війни.

Стратегічне значення

Крім того, британські морські піхотинці проходитимуть тренування в Норвегії для дій у складних зимових умовах, а країни розширять співпрацю щодо використання торпед Sting Ray та проведення спільних навчань.

Окремим напрямком стане розвиток автономних систем НАТО на Крайній Півночі.

Прем’єр-міністр Кір Стармер підкреслив важливість нового партнерства.

"У цей час глибокої глобальної нестабільності, коли в наших водах з'являється дедалі більше російських кораблів, ми повинні співпрацювати з міжнародними партнерами для захисту нашої національної безпеки. Ця історична угода з Норвегією зміцнює нашу здатність захищати кордони та критичну інфраструктуру, від якої залежать наші країни", - наголосив він.

Також повідомляється, що королівський флот отримає сучасні норвезькі морські ударні ракети, здатні вражати цілі на дистанції понад 100 миль.

Що передувало

Нагадаємо, у жовтні минулого року до Ла-Маншу зайшло російське судно з небезпечним вантажем, яке тоді назвали "плавучою бомбою".

У січні 2025 року Велика Британія знову зафіксувала активність РФ у протоці, помітивши там російський розвідувальний корабель.

А вже у листопаді міністр оборони Джон Гілі заявив, що біля берегів Шотландії перебуває ще одне російське судно, яке, ймовірно, збирає дані про підводну інфраструктуру, й за ним ведеться спостереження.

