Поблизу берегів Британії помітили шпигунське судно РФ: подробиці

Про це заявив міністр оборони Британії Джон Гілі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

"Російське шпигунське судно "Янтар" перебуває на межі британських вод на півночі Шотландії", – заявив Гілі.

За його словами, судно зайшло у регіон кілька тижнів тому. Він також підкреслив, що судно може займатися збором інформації про підводну інфраструктуру, і за ним уважно стежать.

"Це судно, розроблене для збору розвідданих і мапування наших підводних кабелів. Ми відрядили фрегат королівських ВМС та літаки королівських повітряних сил для моніторингу, під час чого "Янтар" спрямовував лазери на наших пілотів", – додав Гілі.

Глава оборонного відомства також підкреслив, що російські дії дуже небезпечні, і це вже другий раз за цей рік, коли судно "Янтар" приходить у британські води.