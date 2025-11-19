ua en ru
Ср, 19 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Поблизу берегів Британії помітили шпигунське судно РФ: подробиці

Середа 19 листопада 2025 13:56
UA EN RU
Поблизу берегів Британії помітили шпигунське судно РФ: подробиці Фото: поблизу берегів Британії помітили шпигунське судно РФ (Mil.ru)
Автор: Константин Широкун

Британський уряд стежить за шпигунським судном з РФ, яке біля берегів Шотландії збирає дані про підводну інфраструктуру.

Про це заявив міністр оборони Британії Джон Гілі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Російське шпигунське судно "Янтар" перебуває на межі британських вод на півночі Шотландії", – заявив Гілі.

За його словами, судно зайшло у регіон кілька тижнів тому. Він також підкреслив, що судно може займатися збором інформації про підводну інфраструктуру, і за ним уважно стежать.

"Це судно, розроблене для збору розвідданих і мапування наших підводних кабелів. Ми відрядили фрегат королівських ВМС та літаки королівських повітряних сил для моніторингу, під час чого "Янтар" спрямовував лазери на наших пілотів", – додав Гілі.

Глава оборонного відомства також підкреслив, що російські дії дуже небезпечні, і це вже другий раз за цей рік, коли судно "Янтар" приходить у британські води.

Що відомо про судно "Янтар"

"Янтар" – це російське океанографічне дослідне судно головне судно проекту 22010 "Крюйс", побудоване на Прибалтійському суднобудівному заводі у 2010-2015 роках для Головного управління глибоководних досліджень Міністерства оборони РФ.

Офіційно судно призначене для дослідження товщі Світового океану та його дна. Для цього на кораблі є спеціальні підводні апарати, які можуть занурюватися на глибину близько 6 тисяч метрів. Корабель може приймати на свій борт гелікоптери.

Хоча "Янтар" номінально і називається дослідницьким судном, насправді він є судном для шпигунства і має обладнання для збору інформації, будучи носієм пілотованих та безпілотних глибоководних підводних човнів. Західні країни неодноразово фіксували переміщення судна в територіальних європейських водах.

Міністерство оборони США контролює пересування судна "Янтар".

Раніше в уряді Британії та в Міноборони заявили, що Королівський флот відстежує російський корабель-розвідник у Ла-Манші. Лондон також надасть для захисту морської інфраструктури літаки новому підрозділу НАТО.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Великобританія
Новини
Зруйнована висотка в Тернополі, удари по Львову та Бурштину: головне про атаку РФ
Зруйнована висотка в Тернополі, удари по Львову та Бурштину: головне про атаку РФ
Аналітика
Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського