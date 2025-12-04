ua en ru
Британия и Норвегия создадут флот для отслеживания подводных лодок РФ

Четверг 04 декабря 2025 08:35
UA EN RU
Британия и Норвегия создадут флот для отслеживания подводных лодок РФ Фото: Британия и Норвегия создадут флот для отслеживания подводных лодок РФ (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Великобритания и Норвегия готовятся подписать оборонное соглашение. Оно предусматривает создание совместного военно-морского флота для отслеживания за российскими подводными лодками в Северной Атлантике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

Детали соглашения

Цель пакта - защитить подводные интернет-кабели и трубопроводы, которые стали более уязвимыми из-за роста российской активности.

По информации британского Министерства обороны, за последние два года количество российских кораблей возле Британии выросло на 30%.

Подписать документ планируют во время встречи премьера Кира Стармера с норвежским главой правительства Йонасом Гаром Стере на военной базе в Шотландии.

Соглашение получило название "Lunna House Agreement" в честь исторической базы на Шетландских островах. Основой пакта является контракт на строительство военных кораблей стоимостью 13,3 млрд долларов.

Новый флот и его задачи

Как отмечается в статье, новые корабли должны обеспечить контроль за перемещениями российского флота в водах между Гренландией, Исландией и Великобританией.

Они будут защищать подводные кабели и трубопроводы, которые являются ключевыми для систем связи, энергоснабжения и газовых поставок.

В рамках соглашения Великобритания также присоединится к норвежской программе создания базовых кораблей для беспилотных систем противоминной и подводной войны.

Стратегическое значение

Кроме того, британские морские пехотинцы будут проходить тренировки в Норвегии для действий в сложных зимних условиях, а страны расширят сотрудничество по использованию торпед Sting Ray и проведению совместных учений.

Отдельным направлением станет развитие автономных систем НАТО на Крайнем Севере.

Премьер-министр Кир Стармер подчеркнул важность нового партнерства.

"В это время глубокой глобальной нестабильности, когда в наших водах появляется все больше российских кораблей, мы должны сотрудничать с международными партнерами для защиты нашей национальной безопасности. Это историческое соглашение с Норвегией укрепляет нашу способность защищать границы и критическую инфраструктуру, от которой зависят наши страны", - подчеркнул он.

Также сообщается, что королевский флот получит современные норвежские морские ударные ракеты, способные поражать цели на дистанции более 100 миль.

Что предшествовало

Напомним, в октябре прошлого года в Ла-Манш зашло российское судно с опасным грузом, которое тогда назвали "плавучей бомбой".

В январе 2025 года Великобритания снова зафиксировала активность РФ в проливе, заметив там российский разведывательный корабль.

А уже в ноябре министр обороны Джон Гили заявил, что у берегов Шотландии находится еще одно российское судно, которое, вероятно, собирает данные о подводной инфраструктуре, и за ним ведется наблюдение.

