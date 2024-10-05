"Плавуча бомба". У Ла-Манш зайшло судно з небезпечним вантажем Росії
У Ла-Манші знаходиться вантажне судно з 20 тисячами тонн вибухового вантажу. У доступі до доку йому вже відмовили кілька портів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.
Мальтійське вантажне судно MV Ruby, яке перевозить 20 тисяч тонн потенційно вибухонебезпечного продукту - нітрату амонію, зараз пливе у водах Ла-Маншу після того, як кілька портів йому відмовили у доступі до доку. Причиною стало пошкодження, яке воно зазнало під час перевезення вибухонебезпечного вантажу.
Зазнавши низки пошкоджень, судно викликає занепокоєння влад різних країн, а також окремих експертів. Відомо, що судно яке належить мальтійській компанії, перевозить російський вантаж аміачної селітри.
Вирушаючи з російського міста Кандалакша, 22 серпня, судно потрапило у сильний шторм і було змушене зупинитися в норвезькому порту.
Але, за даними Центру аналізу європейської політики вантажний корабель отримав наказ покинути порт 4 вересня. Потім він попросив пристикуватися в Литві, але країна відмовляє.
Чому порти відмовляють
Попри те, що нітрат амонію регулярно використовується як добриво, він також використовується у виробництві вибухових речовин.
"Аміачна селітра надзвичайно вибухонебезпечна, особливо під час впливу вогню або забруднення", - підкреслює Центр аналізу європейської політики.
Водночас про небезпечність даного вантажу згадав і спеціаліст з управління промисловими ризиками Пол Пулен.
"Це плаваюча бомба... На мою думку, це загроза безпеці на морі та прибережному населенню, щоб мінімізувати ризик, нам доведеться розглянути можливість перекачування невеликих кількостей аміачної селітри на невеликі човни", - сказав він.
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