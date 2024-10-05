"Плавуча бомба". У Ла-Манш зайшло судно з небезпечним вантажем Росії

У Ла-Манші знаходиться вантажне судно з 20 тисячами тонн вибухового вантажу. У доступі до доку йому вже відмовили кілька портів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV .

Мальтійське вантажне судно MV Ruby, яке перевозить 20 тисяч тонн потенційно вибухонебезпечного продукту - нітрату амонію, зараз пливе у водах Ла-Маншу після того, як кілька портів йому відмовили у доступі до доку. Причиною стало пошкодження, яке воно зазнало під час перевезення вибухонебезпечного вантажу.

Зазнавши низки пошкоджень, судно викликає занепокоєння влад різних країн, а також окремих експертів. Відомо, що судно яке належить мальтійській компанії, перевозить російський вантаж аміачної селітри.

Вирушаючи з російського міста Кандалакша, 22 серпня, судно потрапило у сильний шторм і було змушене зупинитися в норвезькому порту.

Але, за даними Центру аналізу європейської політики вантажний корабель отримав наказ покинути порт 4 вересня. Потім він попросив пристикуватися в Литві, але країна відмовляє.

Чому порти відмовляють

Попри те, що нітрат амонію регулярно використовується як добриво, він також використовується у виробництві вибухових речовин.

"Аміачна селітра надзвичайно вибухонебезпечна, особливо під час впливу вогню або забруднення", - підкреслює Центр аналізу європейської політики.

Водночас про небезпечність даного вантажу згадав і спеціаліст з управління промисловими ризиками Пол Пулен.