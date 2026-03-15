Британія шукає способи відновити роботу Ормузької протоки

В інтерв'ю Sky News Мілібенда запитали, чи розглядає Велика Британія можливість відправки тральщиків або безпілотників для пошуку мін у протоку, через яку проходить близько п'ятої частини світових постачань знайти, на що той сказав:

"Ми ведемо переговори з нашими союзниками. Існують різні способи, за допомогою яких ми можемо забезпечити можливість морських перевезень. Ми активно вивчаємо разом із нашими союзниками можливі варіанти дій, оскільки відновлення роботи протоки вкрай важливе", - сказав глава британського Міненерго.

Також він дав інтерв'ю BBC, де назвав відновлення роботи протоки "пріоритетом для всього світу" і заявив, що "розглядаються будь-які варіанти, які можуть призвести до відновлення роботи протоки".

Він заявив, що британський уряд підтримує контакт із союзниками, включно зі США, з питання відновлення судноплавства через протоку до довоєнного рівня.

The Guardian зазначає, що заяви Мілібенда прозвучали за день після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Британія має направити військові кораблі, щоб допомогти зберегти відкритим найважливіший у світі транзитний пункт для нафти.