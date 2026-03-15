Британия ищет способы возобновить работу Ормузского пролива

В интервью Sky News Милибэнда спросили, рассматривает ли Великобритания возможность отправки тральщиков или беспилотников для поиска мин в пролив, через который который проходит около пятой части мировых поставок найти, на что тот сказал:

"Мы ведем переговоры с нашими союзниками. Существуют различные способы, с помощью которых мы можем обеспечить возможность морских перевозок. Мы активно изучаем вместе с нашими союзниками возможные варианты действий, поскольку возобновление работы пролива крайне важно", - сказал глава британского Минэнерго.

Также он дал интервью BBC, где назвал возобновление работы пролива "приоритетом для всего мира" и заявил, что "рассматриваются любые варианты, которые могут привести к возобновлению работы пролива".

Он заявил, что британское правительство поддерживает контакт с союзниками, включая США, по вопросу восстановления судоходства через пролив до довоенного уровня.

The Guardian отмечает, что заявления Милибэнда прозвучали спустя день после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Британия должна направить военные корабли, чтобы помочь сохранить открытым самый важный в мире транзитный пункт для нефти.