Ормузька протока відкрита, заважає лише Іран: Гегсет зробив суперечливу заяву

"Єдине, що зараз заважає транзиту в протоці, - це обстріл суден Іраном. Якщо Іран цього не робитиме, протока буде відкрита для транзиту", - зазначив він.

За словами міністра, саме через можливість перекривати судноплавство Іран уже десятиліттями використовує Ормузьку протоку як інструмент впливу.

"Ми розуміли, що здатність перекривати судноплавство - це те, чим Іран займається вже 40 років. Це ключова територія. Вони використовували це як важіль впливу", - пояснив Гегсет.

Він додав, що Сполучені Штати готуються до різних сценаріїв розвитку подій у регіоні.

"Ми чули, як вони говорили про вжиття різних заходів, і ми готуємося до всіх них. Тож у нас є план на кожен варіант", - підкреслив очільник Пентагону.

Він також наголосив, що США працюють із партнерами, щоб уникнути перебоїв у постачанні енергоносіїв.

"Ми зосереджені на наших військових цілях, але також хочемо переконатися, що наші партнери в уряді розуміють: ми працюємо з вами, щоб забезпечити постачання енергії", - підсумував Гегсет.