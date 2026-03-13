Ормузька протока відкрита, заважає лише Іран: Гегсет зробив суперечливу заяву

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Ормузька протока формально залишається відкритою для транзиту, однак судноплавству заважають обстріли суден з боку Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Гегсета під час брифінгу в Пентагоні.
"Єдине, що зараз заважає транзиту в протоці, - це обстріл суден Іраном. Якщо Іран цього не робитиме, протока буде відкрита для транзиту", - зазначив він.
За словами міністра, саме через можливість перекривати судноплавство Іран уже десятиліттями використовує Ормузьку протоку як інструмент впливу.
"Ми розуміли, що здатність перекривати судноплавство - це те, чим Іран займається вже 40 років. Це ключова територія. Вони використовували це як важіль впливу", - пояснив Гегсет.
Він додав, що Сполучені Штати готуються до різних сценаріїв розвитку подій у регіоні.
"Ми чули, як вони говорили про вжиття різних заходів, і ми готуємося до всіх них. Тож у нас є план на кожен варіант", - підкреслив очільник Пентагону.
Він також наголосив, що США працюють із партнерами, щоб уникнути перебоїв у постачанні енергоносіїв.
"Ми зосереджені на наших військових цілях, але також хочемо переконатися, що наші партнери в уряді розуміють: ми працюємо з вами, щоб забезпечити постачання енергії", - підсумував Гегсет.
Ормузька протока є одним із ключових енергетичних маршрутів світу.Через цей вузький морський коридор проходить близько 20% світового морського експорту нафти та значна частина зрідженого газу.
У Білому домі раніше заявляли, що США можуть розглянути супровід комерційних суден військовими конвоями для захисту судноплавства, хоча Вашингтон намагається уникнути прямого зіткнення з іранськими силами.
Водночас аналітики JPMorgan попередили, що у разі тривалої блокади Ормузької протоки ціни на нафту можуть різко зрости, що загрожує серйозними наслідками для світової економіки.