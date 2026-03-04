Британия рассматривает поддержку операции США против Ирана: почему Лондон изменил позицию
Великобритания не исключает возможности присоединиться к ударам по иранским пусковым установкам баллистических ракет. Об этом заявили западные чиновники на фоне подготовки новой фазы совместной кампании США и Израиля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британское издание The Guardian.
Ожидается, что американские стратегические бомбардировщики прибудут на британские базы - Диего-Гарсия и Фейрфорд - откуда могут наносить удары по подземным иранским "ракетным городам".
Один из вариантов предусматривает применение B-2 или B-52 со специальными противобункерными боеприпасами. В таком случае Лондон может обеспечить не только инфраструктурную, но и дополнительную поддержку со стороны Королевских ВВС.
В то же время эсминец HMS Dragon, переброску которого премьер-министр Кир Стармер анонсировал для усиления присутствия вблизи Кипра, выйдет из Портсмута не раньше следующей недели.
По оценкам западных чиновников, Иран имеет запас баллистических ракет еще на несколько дней интенсивных пусков, однако темпы могут снизиться из-за постоянных ударов США и Израиля. С другой стороны, большая часть региональных союзников уже потратила значительное количество перехватчиков Patriot, защищаясь от атак.
Чиновники отмечают, что ускоренное уничтожение иранских пусковых установок является ключевым для уменьшения ракетной угрозы, особенно учитывая ограниченность запасов перехватчиков в регионе.
Отметим, не так давно президент США Дональд Трамп приказал прекратить все отношения с Испанией после того, как она отказала Соединенным Штатам в использовании военных баз. Также Трамп раскритиковал Британию, которая отказалась участвовать в атаках на Иран.
Между тем Британия также оказалась под иранскими атаками. В частности Иран атаковал британскую военную базу на Кипре беспилотником. Предыдущий обстрел произошел в ночь на 2 марта в районе британской авиабазы Акротири на Кипре.
Премьер Британии Кир Стармер заявил, что его страна привлечет украинских экспертов, чтобы помочь государствам Персидского залива сбивать иранские ударные дроны - "Шахеды". Президент Украины Владимир Зеленский в ответ отметил, что официальных запросов на привлечение специалистов от партнеров пока не получал.