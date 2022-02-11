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Британия рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Украину

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Лондон, Пятница 11 февраля 2022 20:54
Британия рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Украину Фото: Британия рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Украину (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Великобритании рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездки в Украину. В частности, из-за угрозы вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Британии.

"Рекомендуем воздержаться от любых поездок в Украину. Граждане Великобритании, находящиеся в Украине, должны покинуть страну сейчас, пока еще доступны коммерческие средства", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ряд стран призвали своих граждан отказаться от поездок в Украину и покинуть ее территорию из-за угрозы российского вторжения. Среди них Япония, Южная Корея и Израиль. Накануне аналогичную рекомендацию выпустили США.

Отметим, что сегодня во время визита в Москву министр обороны Британии Бен Уоллес заявил Минобороны РФ не вторгнется в Украину.

Кроме того, 9 февраля министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прибыла в Москву для обсуждения ситуации вокруг Украины.

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