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Байден просит американцев уже сейчас покинуть Украину

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Вашингтон, Пятница 11 февраля 2022 01:10
Байден просит американцев уже сейчас покинуть Украину Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден попросил американцев покинуть Украину уже сейчас. Поскольку Россия продолжает угрожать вторжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

По его словам, ситуация в любой момент может выйти из-под контроля.

"Американские граждане должны уехать сейчас же", - заявил он.

В свою очередь Госдеп США заявил, что американским гражданам следует покинуть Украину всеми доступными видами транспорта.

"Гражданам США не следует ездить в Украину. Тем, кто находится в Украине, следует уехать сейчас, используя коммерческие или иные доступные для частных лиц варианты транспортировки", - говорится в заявлении.

В Госдепе предупредили, что власти США не смогут эвакуировать своих граждан с Украины в случае военных действий, которые могут начаться "в любой момент".

Напомним, Франция рекомендовала своим гражданам не ездить в Украину.

Кроме того, Госдепартамент США разрешил части сотрудников американского посольства покинуть Украину с семьями.

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