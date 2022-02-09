Глава МИД Британии прилетела в РФ: будет обсуждать Украину
В среду, 9 февраля, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прибыла в Москву. Она будет обсуждать с российскими властями ситуацию вокруг Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольство Британии в РФ в Twitter.
"Министр иностранных дел Лиз Трасс прибыла в Москву для встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины", - говорится в сообщении.
Министр иностранных дел @TrussLiz прибыла в Москву для переговоров с Министром иностранных дел Сергеем Лавровым по вопросам Украины. pic.twitter.com/uv7OvxeiJ8— UKinRussia (@ukinrussia) February 9, 2022
Напомним, 1 февраля премьер-министр Британии Борис Джонсон посетил с визитом в Украину.
При этом в поездке его должна была сопровождать Лиз Трасс, однако она заразилась коронавирусом и ушла на самоизоляцию.