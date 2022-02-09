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Глава МИД Британии прилетела в РФ: будет обсуждать Украину

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Москва, Среда 09 февраля 2022 17:02
Глава МИД Британии прилетела в РФ: будет обсуждать Украину Фото: глава МИД Британии Лиз Трасс (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 9 февраля, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прибыла в Москву. Она будет обсуждать с российскими властями ситуацию вокруг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольство Британии в РФ в Twitter.

"Министр иностранных дел Лиз Трасс прибыла в Москву для встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 февраля премьер-министр Британии Борис Джонсон посетил с визитом в Украину.

При этом в поездке его должна была сопровождать Лиз Трасс, однако она заразилась коронавирусом и ушла на самоизоляцию.

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