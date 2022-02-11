ru ua
Пт, 11 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Израиль вывозит семьи дипломатов и рекомендует отказаться от поездок в Украину

Новина українською →
Иерусалим, Пятница 11 февраля 2022 19:39
Израиль вывозит семьи дипломатов и рекомендует отказаться от поездок в Украину Фото: Израиль вывозит семьи дипломатов из Украины (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Израиля объявили о вывозе семей дипломатов из Киева. Кроме того, израильтянам рекомендовано отказаться от поездок в Украину на фоне угрозы вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на израильский телеканал Kan.

По его данным, Министерство иностранных дел Израиля вечером 11 февраля выпустило предупреждение о поездках в Украину. Кроме того, МИД объявил об эвакуации семей дипломатов и сотрудников посольства в Киеве.

"После эскалации ситуации вокруг Украины МИД рекомендует гражданам Израиля, проживающим в стране, рассмотреть возможность остаться там и ни в коем случае не приближаться к горячим точкам", - цитирует телеканал заявление ведомства.

Министерство также рекомендовало гражданам Израиля отказаться от поездок в Украину.

Напомним, сегодня ряд стран призвали своих граждан отказаться от поездок в Украину и покинуть ее территорию из-за угрозы российского вторжения. Среди них Япония и Южная Корея. Накануне аналогичную рекомендацию выпустили США.

Отметим, министр обороны Британии Бен Уоллес заявил о полученном от главы Минобороны РФ Сергея Шойгу заверении, что Москва не вторгнется в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Вторжение России в Украину
NEWS
СНБО ввел санкции против телеканала "НАШ"
СНБО ввел санкции против телеканала "НАШ"
DAILY
Налоги на зарплату. Готовы ли власти снизить ставки и в чем риски реформы
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Налоги на зарплату. Готовы ли власти снизить ставки и в чем риски реформы