Израиль вывозит семьи дипломатов и рекомендует отказаться от поездок в Украину

Власти Израиля объявили о вывозе семей дипломатов из Киева. Кроме того, израильтянам рекомендовано отказаться от поездок в Украину на фоне угрозы вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на израильский телеканал Kan .

По его данным, Министерство иностранных дел Израиля вечером 11 февраля выпустило предупреждение о поездках в Украину. Кроме того, МИД объявил об эвакуации семей дипломатов и сотрудников посольства в Киеве.

"После эскалации ситуации вокруг Украины МИД рекомендует гражданам Израиля, проживающим в стране, рассмотреть возможность остаться там и ни в коем случае не приближаться к горячим точкам", - цитирует телеканал заявление ведомства.

Министерство также рекомендовало гражданам Израиля отказаться от поездок в Украину.