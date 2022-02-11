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Россия заверила министра обороны Британии, что не намерена вторгаться в Украину

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Москва, Пятница 11 февраля 2022 18:04
Россия заверила министра обороны Британии, что не намерена вторгаться в Украину Фото: Бен Уоллес, министр обороны Великобритании (twitter.com.transitionlouth)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что получил от своего российского коллеги Сергея Шойгу заверение, что Россия не вторгнется в Украину. Британский министр отметил, что нападение будет иметь трагические последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Бена Уоллеса.

По его словам, встреча с военным руководством России была конструктивной и откровенной. В ходе переговоров обсуждались российские требования о так называемых "гарантиях безопасности" и ситуация на границе с Украиной.

"Я ясно слышал от российского правительства, что у них нет намерений вторгаться в Украину", - сказал Уоллес, добавив, что получил от Шойгу заверения, что Россия не нападет на Украину.

Глава британского Минобороны добавил, что во время встречи дал ясно понять своему российскому коллеге, что вторжение в Украину будет иметь трагические последствия. Он отметил, что Великобритания намерена искать любые способы для снижения напряженности.

Напомним, сегодня президент США Джо Байден планирует провести переговоры с лидерами ЕС и Канады относительно угрозы вторжения России в Украину.

Отметим, накануне Байден призвал американцев покинуть Украину из-за угрозы российского нападения.

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Великобритания Вторжение России в Украину
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