Россия заверила министра обороны Британии, что не намерена вторгаться в Украину

Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что получил от своего российского коллеги Сергея Шойгу заверение, что Россия не вторгнется в Украину. Британский министр отметил, что нападение будет иметь трагические последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Бена Уоллеса .

По его словам, встреча с военным руководством России была конструктивной и откровенной. В ходе переговоров обсуждались российские требования о так называемых "гарантиях безопасности" и ситуация на границе с Украиной.

"Я ясно слышал от российского правительства, что у них нет намерений вторгаться в Украину", - сказал Уоллес, добавив, что получил от Шойгу заверения, что Россия не нападет на Украину.

Глава британского Минобороны добавил, что во время встречи дал ясно понять своему российскому коллеге, что вторжение в Украину будет иметь трагические последствия. Он отметил, что Великобритания намерена искать любые способы для снижения напряженности.