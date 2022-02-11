Россия заверила министра обороны Британии, что не намерена вторгаться в Украину
Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что получил от своего российского коллеги Сергея Шойгу заверение, что Россия не вторгнется в Украину. Британский министр отметил, что нападение будет иметь трагические последствия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Бена Уоллеса.
По его словам, встреча с военным руководством России была конструктивной и откровенной. В ходе переговоров обсуждались российские требования о так называемых "гарантиях безопасности" и ситуация на границе с Украиной.
"Я ясно слышал от российского правительства, что у них нет намерений вторгаться в Украину", - сказал Уоллес, добавив, что получил от Шойгу заверения, что Россия не нападет на Украину.
Глава британского Минобороны добавил, что во время встречи дал ясно понять своему российскому коллеге, что вторжение в Украину будет иметь трагические последствия. Он отметил, что Великобритания намерена искать любые способы для снижения напряженности.
Напомним, сегодня президент США Джо Байден планирует провести переговоры с лидерами ЕС и Канады относительно угрозы вторжения России в Украину.
Отметим, накануне Байден призвал американцев покинуть Украину из-за угрозы российского нападения.