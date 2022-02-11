Британія рекомендує громадянам утриматися від поїздок в Україну
Уряд Великобританії рекомендував своїм громадянам утриматися від поїздки в Україну. Зокрема, через загрозу вторгнення РФ в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Британії.
"Рекомендуємо утриматися від будь-яких поїздок в Україну. Громадяни Великобританії, що знаходяться в Україні, повинні покинути країну зараз, поки ще доступні комерційні кошти", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні ряд країн закликали своїх громадян відмовитися від поїздок в Україну і покинути її територію через загрозу російського вторгнення. Серед них Японія, Південна Корея і Ізраїль. Напередодні аналогічну рекомендацію випустили США.
Зазначимо, що сьогодні під час візиту до Москви міністр оборони Британії Бен Уоллес заявив Міноборони РФ не вторгнеться в Україну.
Крім того, 9 лютого міністр закордонних справ Великобританії Ліз трас прибула до Москви для обговорення ситуації навколо України.