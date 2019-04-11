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На саммите согласовали продление срока Brexit, - Туск

Новости » Политика    11.04.2019 - 02:59
На саммите согласовали продление срока Brexit, - Туск
Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)

Туск также встретится с Терезой Мэй

На экстренном саммите в Брюсселе достигнуто согласие 27 государств-членов ЕС по переносу срока Brexit (выход Великобритании из состава ЕС).  Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter председателя Евросовета Дональда Туска.

Так, Туску предстоит встреча с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

"27 стран ЕС согласовали продление cтатьи 50. Теперь я встречусь с премьер-министром Терезой Мэй для соглашения правительства Великобритании",  - сообщил Туск.

Отметим, 5 апреля издание The Guardian сообщило, что Тереза Мэй написала письмо Туску с просьбой отложить Brexit до 30 июня, пока она пытается прийти к соглашению о дальнейших действиях Лондона.

Напомним, ранее сообщалось, что лидеры стран Европейского союза собрались на экстренный саммит в Брюсселе на счет вопроса о новой отсрочке Brexit.

Лидеры стран Европейского союза заслушали премьер-министра Великобритании Терезу Мэй. Британский премьер просила отложить выход Великобритании из ЕС до 30 июня. Чтобы получить отсрочку, Терезе Мэй нужно заручиться поддержкой каждого государства - члена ЕС. При этом они, чтобы защитить свои интересы, могут выдвинуть жесткие условия в отношении любого продления периода переговоров.

Как писало РБК-Украина, страны-члены Европейского союза ранее заявили, что готовы предоставить Великобритании длительную отсрочку для ее выхода из ЕС. Несмотря на то, что сама Мэй заявила, что попросит отложить Brexit только до 30 июня, официальные лица и наблюдатели ожидают, что 27 лидеров Евросоюза рассмотрят более длительное "гибкое" продление отсрочки до 2020 года.

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