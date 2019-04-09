Страны ЕС требуют от Британии объяснений необходимости отсрочки Brexit

Фото: Джордже Чьямба (George Ciamba flickr com)

Европейские страны примут решение о возможной отсрочке Brexit в среду на саммите ЕС

Страны ЕС ждут объяснений от Великобритании насчет необходимости продления сроков Brexit. Об этом заявил министр по европейским делам председательствующей в ЕС Румынии Джордже Чьямба, сообщает Sky News.

Чьямбу поддержали представители Франции, Германии и Ирландии.

"Мы находились в такой же ситуации две недели назад. Мы не можем позволить обсуждать один и тот же вопрос каждые две недели без предоставления определенного плана (со стороны Британии, - ред.)", - подчеркнул он.

Госминистр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот также потребовал от Британии "существенных шагов" по вопросу Brexit. Представитель Франции, в свою очередь, заявил, что европейские страны примут решение о возможной отсрочке Brexit в среду на саммите ЕС, однако ждут от Лондона предоставления конкретного плана.

Напомним, 9 апреля Палата общин британского парламента окончательно утвердила закон, обязующий британские власти попросить новую отсрочку выхода Великобритании из Евросоюза.

Отметим, страны-члены Европейского союза ранее заявили, что готовы предоставить Великобритании длительную отсрочку для ее выхода из ЕС. Несмотря на то, что сама Мэй заявила, что попросит отложить Brexit только до 30 июня, официальные лица и наблюдатели ожидают, что 27 лидеров Евросоюза рассмотрят более длительное "гибкое" продление отсрочки до 2020 года.