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Британія призупинила підготовку до Brexit без угоди

Новини » Політика    12.04.2019 - 15:22
Британія призупинила підготовку до Brexit без угоди
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Таке рішення прийняли через відтермінування Brexit

Британія вирішила призупинити впровадження заходів для полегшення виходу країни з ЄС без угоди з Брюсселем (Brexit). Про це повідомляє Sky News.

Зазначається, таке рішення прийняли через відтермінування Brexit. Частина держслужбовців повернуться до виконання основних обов’язків.

"Ми відмовилися від оперативного плану, і це рішення негайно набирає чинності" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на екстреному саміті в Брюсселі була досягнута згода 27 держав-членів ЄС щодо перенесення строку Brexit (вихід Великобританії зі складу ЄС). 5 квітня Тереза Мей написала лист Туску з проханням відкласти Brexit до 30 червня, поки вона намагається прийти до угоди про подальші дії Лондона.

Як повідомляло РБК-Україна, країни-члени Європейського союзу раніше заявили, що готові надати Великобританії тривалу відстрочку для її виходу з ЄС. Незважаючи на те, що сама Мей заявила, що попросить відкласти Brexit тільки до 30 червня, офіційні особи і спостерігачі очікують, що 27 лідерів Євросоюзу розглянуть більш тривале "гнучке" продовження відстрочки до 2020 року.

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