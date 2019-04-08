Большинство стран ЕС готовы согласиться на длительную отсрочку Brexit

Фото: Brexit (pixabay.com)

27 лидеров Евросоюза рассматривают идею "гибкого" продления отсрочки до 2020 года

Страны-члены Европейского союза готовы предоставить Великобритании длительную отсрочку для ее выхода из ЕС (Brexit), несмотря на возрастающие опасения политических и экономических издержек из-за неурегулированности данного вопроса. Об этом сообщили осведомленные источники, передает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

По информации издания, несмотря на то, что сама Мэй заявила, что попросит отложить Brexit только до 30 июня, официальные лица и наблюдатели ожидают, что 27 лидеров Евросоюза рассмотрят идею более длительного "гибкого" продления отсрочки до 2020 года.

В то же время в Париже не согласны с такой длительной отсрочкой, а президент Франции Эммануэль Макрон настаивает, чтобы Мэй представила заслуживающий доверия план для организованного Brexit.

Отметим, все возможные варианты отсрочки будут обсуждаться лидерами ЕС на саммите 10 апреля.

12 апреля Великобритания должна уже выйти из Евросоюза.

Напомним, ранее европейские СМИ соообщили, что глава Европейского совета Дональд Туск намерен предложить Великобритании "гибкую отсрочку" для Brexit - 12 месяцев, но план главы Евросовета должны единогласно одобрить все 27 лидеров Европейского союза.