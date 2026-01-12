Британія планує захоплювати нафтові танкери "тіньового флоту" РФ, - BBC

Британський уряд визначив правову основу, яка може бути використана для того, щоб дозволити британським військовим підійматися на борт і затримувати танкери "тіньового флоту".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

На сьогодні жоден військовий Британії не підійматися на борт суден, проте британські посадовці протягом останніх кількох тижнів вивчали, які заходи можна вжити.

На думку британських міністрів, закон про санкції та відмивання грошей від 2018 року може бути використаний для схвалення застосування військової сили. Водночас точно невідомо, коли може відбутися перша військова операція Британії.

Уряд Британії вважає, що новий правовий механізм, який він визначив, може бути застосований до будь-яких суден, що підпадають під санкції та не мають законної реєстрації.

Наразі Британія вже наклала санкції на понад 500 суден, які, як вважається, допомагають Росії фінансувати повномасштабну війну в Україні.