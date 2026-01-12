Британия планирует захватывать нефтяные танкеры "теневого флота" РФ, - BBC
Британское правительство определило правовую основу, которая может быть использована для того, чтобы позволить британским военным подниматься на борт и задерживать танкеры "теневого флота".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
На сегодня ни один военный Британии не подниматься на борт судов, однако британские чиновники в течение последних нескольких недель изучали, какие меры можно принять.
По мнению британских министров, закон о санкциях и отмывании денег от 2018 года может быть использован для одобрения применения военной силы. В то же время точно неизвестно, когда может состояться первая военная операция Британии.
Правительство Великобритании считает, что новый правовой механизм, который оно определило, может быть применен к любым судам, подпадающим под санкции и не имеющим законной регистрации.
Сейчас Великобритания уже наложила санкции на более 500 судов, которые, как считается, помогают России финансировать полномасштабную войну в Украине.
Задержание танкеров "теневого флота"
Напомним, на прошлой неделе США задержали два танкера, которые связаны с Россией. В частности, между Исландией и Британскими островами был задержан танкер Marinera, который шел под российским флагом.
Операцию проводила Береговая охрана США, она преследовала судно несколько недель.
По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, захваченный танкер лишь притворялся российским, чтобы избежать санкций.
Как выяснили СМИ, захваченный США нефтяной танкер Marinera принадлежит российской компании "Буревестмарин", директором и единственным владельцем которой является предприниматель из оккупированного Россией Крыма Илья Бугай.
Кроме того, в Карибском море был задержан танкер "теневого флота" России Sophia. На этом фоне россияне начали жаловаться на "пиратство" и "нарушение норм международного права".
Более того, один из депутатов Госдумы истерично потребовал удара по американским кораблям.