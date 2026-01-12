ua en ru
Пн, 12 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Британия планирует захватывать нефтяные танкеры "теневого флота" РФ, - BBC

Британия, Понедельник 12 января 2026 17:26
UA EN RU
Британия планирует захватывать нефтяные танкеры "теневого флота" РФ, - BBC Иллюстративное фото: ни один британский военный пока не поднимался на танкеры "теневого флота" (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Британское правительство определило правовую основу, которая может быть использована для того, чтобы позволить британским военным подниматься на борт и задерживать танкеры "теневого флота".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

На сегодня ни один военный Британии не подниматься на борт судов, однако британские чиновники в течение последних нескольких недель изучали, какие меры можно принять.

По мнению британских министров, закон о санкциях и отмывании денег от 2018 года может быть использован для одобрения применения военной силы. В то же время точно неизвестно, когда может состояться первая военная операция Британии.

Правительство Великобритании считает, что новый правовой механизм, который оно определило, может быть применен к любым судам, подпадающим под санкции и не имеющим законной регистрации.

Сейчас Великобритания уже наложила санкции на более 500 судов, которые, как считается, помогают России финансировать полномасштабную войну в Украине.

Задержание танкеров "теневого флота"

Напомним, на прошлой неделе США задержали два танкера, которые связаны с Россией. В частности, между Исландией и Британскими островами был задержан танкер Marinera, который шел под российским флагом.

Операцию проводила Береговая охрана США, она преследовала судно несколько недель.

По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, захваченный танкер лишь притворялся российским, чтобы избежать санкций.

Как выяснили СМИ, захваченный США нефтяной танкер Marinera принадлежит российской компании "Буревестмарин", директором и единственным владельцем которой является предприниматель из оккупированного Россией Крыма Илья Бугай.

Кроме того, в Карибском море был задержан танкер "теневого флота" России Sophia. На этом фоне россияне начали жаловаться на "пиратство" и "нарушение норм международного права".

Более того, один из депутатов Госдумы истерично потребовал удара по американским кораблям.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Великобритания теневой флот
Новости
Трамп о Зеленском: "У него нет карт, есть только я"
Трамп о Зеленском: "У него нет карт, есть только я"
Аналитика
Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году