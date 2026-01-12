Британия планирует захватывать нефтяные танкеры "теневого флота" РФ, - BBC

Британское правительство определило правовую основу, которая может быть использована для того, чтобы позволить британским военным подниматься на борт и задерживать танкеры "теневого флота".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

На сегодня ни один военный Британии не подниматься на борт судов, однако британские чиновники в течение последних нескольких недель изучали, какие меры можно принять.

По мнению британских министров, закон о санкциях и отмывании денег от 2018 года может быть использован для одобрения применения военной силы. В то же время точно неизвестно, когда может состояться первая военная операция Британии.

Правительство Великобритании считает, что новый правовой механизм, который оно определило, может быть применен к любым судам, подпадающим под санкции и не имеющим законной регистрации.

Сейчас Великобритания уже наложила санкции на более 500 судов, которые, как считается, помогают России финансировать полномасштабную войну в Украине.