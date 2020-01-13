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Британия планирует заключить торговую сделку с ЕС с нулевым тарифом

Новости » В мире     13.01.2020 - 16:05
Британия планирует заключить торговую сделку с ЕС с нулевым тарифом
Фото: Борис Джонсон (Dan Kitwood/Getty Images)

Нулевые тарифы позволят избежать проверок на границе между Британией и Северной Ирландией

Правительство Великобритании планирует подписать торговое соглашение с Европейским союзом с нулевым тарифом и нулевой квотой после выхода страны из состава ЕС (Brexit). Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает Reuters.

По его словам, данная сделка позволит не проводить проверку при ввозе товаров из Великобритании в Северную Ирландию (часть ЕС - ред.), что даст возможность избежать жесткой границы между странами.

"Единственные обстоятельства, при которых будет необходимость проверок, прибывающих из Великобритании в Северную Ирландию, это если эти товары ввозились в Ирландию, а мы не получили - а я надеюсь и уверен, что мы это сделаем - соглашение с нашими друзьями и партнерами в ЕС о нулевых тарифах и нулевых квотах", - сообщил Джонсон.

Напомним, крайней датой выхода Великобритании из ЕС является 31 января. Далее начнется переходной период, за время которого Британия должна будет заключить новое торговое соглашение с Евросоюзом.

Также РБК-Украина писало, что Великобритания установила жесткий срок для заключения торгового соглашения с Европейским союзом после Brexit. Правительство Британии планирует заключить сделку с ЕС до конца 2020 года. При этом в Евросоюзе заявили, что для заключения сделки может понадобиться более года.

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