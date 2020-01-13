Британія планує укласти торговельну угоду з ЄС з нульовим тарифом

Фото: Борис Джонсон (Dan Kitwood/Getty Images)

Нульові тарифи дозволять уникнути перевірок на кордоні між Британією і Північною Ірландією

Уряд Великобританії планує підписати торгову угоду з Європейським союзом з нульовим тарифом та нульовою квотою після виходу країни зі складу ЄС (Brexit). Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, повідомляє Reuters.

За його словами, дана угода дозволить не проводити перевірку при ввезенні товарів з Великобританії в Північну Ірландію (частина ЄС - ред.), що дасть можливість уникнути жорсткої межі між країнами.

"Єдині обставини, при яких буде необхідність перевірок, які прибувають з Великобританії в Північну Ірландію, це якщо ці товари ввозились в Ірландію, а ми не отримали - а я сподіваюся і впевнений, що ми це зробимо - угода з нашими друзями і партнерами в ЄС про нульові тарифи і нульових квоти", - повідомив Джонсон.

Нагадаємо, крайньою датою виходу Великобританії з ЄС є 31 січня. Далі почнеться перехідний період, за час якого Британія повинна буде укласти нову торговельну угоду з Євросоюзом.

Також РБК-Україна писало, що Великобританія встановила жорсткий термін для укладення торгової угоди з Європейським союзом після Brexit. Уряд Британії планує укласти угоду з ЄС до кінця 2020 року. При цьому в Євросоюзі заявили, що для укладення угоди може знадобитися більше року.