ЕС не будет спешить с торговой сделкой с Британией после Brexit

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Для заключения сделки между ЕС и Великобританией может понадобиться больше года

Европейский союз не планирует торопиться с заключением нового торгового соглашения с Великобританией после выхода страны из состава Евросоюза (Brexit). Об этом заявил вице-премьер Ирландии Саймон Ковени, передает BBC.

По его словам, для заключения новой торговой сделки понадобится больше года.

"Европейский союз будет подходить к этому вопросу, основываясь на получении наилучшей возможной сделки - справедливого и сбалансированного соглашения, чтобы гарантировать, что Великобритания и ЕС могут взаимодействовать как друзья в будущем. Но ЕС не будет спешить с этим", - заявил Ковени.

Напомним, палата общин парламента Великобритании приняла 9 января в третьем чтении законопроект о выходе королевства из состава Европейского союза. Крайней датой Brexit установлено 31 января.

Ранее РБК-Украина писало, что Великобритания установила жесткий срок для заключения торгового соглашения с Европейским союзом после выхода страны из ЕС (Brexit). Правительство Британии планирует заключить сделку с ЕС до конца 2020 года.