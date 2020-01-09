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Палата общин парламента Великобритании приняла билль о Brexit

Новости » Политика     09.01.2020 - 21:00
Палата общин парламента Великобритании приняла билль о Brexit
Фото: парламент Британии (facebook.com/ukparliament)

В поддержку билля высказались 330 депутатов

Палата общин парламента Великобритании приняла 9 января в третьем чтении законопроект о выходе королевства из состава Европейского союза (Brexit). Об этом сообщает Independent.

Сообщается, что в поддержку билля, включающего в себя сделку с Европейским союзом об условиях Brexit, высказались 330 депутатов, против - 231 народный избранник.

Законопроект перейдет на рассмотрение верхней палаты. Палаты лордов должна начать обсуждение закона на следующей неделе. Крайней датой Brexit установлено 31 января, и результаты сегодняшнего голосования подтверждают прогнозы аналитиков, что у премьер-министра Бориса Джонсона не возникнет сложностей с тем, чтобы вывести страну из состава ЕС к этому сроку.

Напомним, в конце декабря парламент Великобритании одобрил сделку премьер-министра Бориса Джонсона и Европейского союза по выходу страны из состава ЕС.

Так, заключительные этапы ратификации сделки по Brexit состоятся после Рождества. При этом нижняя палата парламента должна будет до 9 января утвердить законопроект, после чего он должен будет одобрен верхней палатой и королевой Великобритании.

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