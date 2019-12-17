ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Великобритания установила жесткий срок для заключения сделки с ЕС

Новости » В мире     17.12.2019 - 16:37
Великобритания установила жесткий срок для заключения сделки с ЕС
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Правительство Британии планирует заключить сделку с ЕС до конца 2020 года

Великобритания установила жесткий срок для заключения торгового соглашения с Европейским союзом после выхода страны из ЕС (Brexit). Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что Великобритания планирует заключить сделку с ЕС до конца 2020 года. В частности, 17 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен договорились о том, чтобы работать с большей энергией и добиться соглашения в срок.

После выхода из ЕС для Великобритании начинается переходный период, в котором она остается членом Евросоюза во всех отношениях. За этот период стороны должны договориться о своих отношениях после Brexit.

"С абсолютной ясностью в отношении графика, с которым мы работаем, Великобритания и ЕС смогут с этим справиться", - заявил представитель Джонсона.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что ЕС поручил Еврокомиссии представить мандат на переговоры с Великобританией после Brexit. Евросоюз готов приступить к переговорам с Великобританией сразу же после одобрения Brexit британским парламентом.

Также сообщалось, что законопроект о Brexit вынесут на рассмотрение британского парламента в пятницу, 20 декабря. При этом, парламент планирует приступить к процессу утверждения закона о выходе страны из ЕС до Рождества, 25 декабря.

В США планируют приступить к торговым переговорам с Британией в январе Джонсон провел первые назначения после победы на выборах в Британии
Новости Украины ЕвросоюзВеликобританияBrexit
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь