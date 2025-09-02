Британія підтримала план Трампа щодо України: як це вплине на мирні переговори

Велика Британія підтримує прагнення президента США Дональда Трампа покласти край війні в Україні та зробити гарантії безпеки для європейських союзників "дуже надійними".

Про це під час виступу у Палаті громад заявив міністр оборони Великої Британії Джон Хілі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За його словами, Британія вітає прагнення Трампа завершити "цю жахливу війну" та активно працювати над гарантіями безпеки для союзників України.

Хілі зазначив, що тривають переговори щодо того, як союзники України зможуть гарантувати майбутню мирну угоду. Він додав, що наразі очікують підтвердження внесків від партнерів.

За словами міністра, формат можливої коаліції добровольців залежатиме від умов угоди, а деталі свідомо не розкривають, щоб "не робити росіян мудрішими" і не посилювати позиції російського диктатора Володимира Путіна у майбутніх переговорах.

Гарантії безпеки для України

18 серпня у Білому домі відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з президентом Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, під час якої сторони обговорили питання безпекових гарантій для України.

За підсумками переговорів Зеленський заявив, що деталі гарантій планують узгодити протягом 10 днів, однак згодом цей термін відклали ще на тиждень.

25 серпня Трамп публічно підтвердив, що Європа готова надати Україні "значні" гарантії, а США забезпечать їхню підтримку.