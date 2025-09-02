ua en ru
Вт, 02 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Британия поддержала план Трампа по Украине: как это повлияет на мирные переговоры

Вторник 02 сентября 2025 03:10
UA EN RU
Британия поддержала план Трампа по Украине: как это повлияет на мирные переговоры Фото: министр обороны Великобритании Джон Хили (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Великобритания поддерживает стремление президента США Дональда Трампа положить конец войне в Украине и сделать гарантии безопасности для европейских союзников "очень надежными".

Об этом во время выступления в Палате общин заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По его словам, Великобритания приветствует стремление Трампа завершить "эту ужасную войну" и активно работать над гарантиями безопасности для союзников Украины.

Хили отметил, что продолжаются переговоры о том, как союзники Украины смогут гарантировать будущее мирное соглашение. Он добавил, что сейчас ожидают подтверждения взносов от партнеров.

По словам министра, формат возможной коалиции добровольцев будет зависеть от условий соглашения, а детали сознательно не раскрывают, чтобы "не делать россиян мудрее" и не усиливать позиции российского диктатора Владимира Путина в будущих переговорах.

Гарантии безопасности для Украины

18 августа в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, во время которой стороны обсудили вопросы гарантий безопасности для Украины.

По итогам переговоров Зеленский заявил, что детали гарантий планируют согласовать в течение 10 дней, однако впоследствии этот срок отложили еще на неделю.

25 августа Трамп публично подтвердил, что Европа готова предоставить Украине "значительные" гарантии, а США обеспечат их поддержку.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони предложила европейским лидерам план предоставления гарантий безопасности Украине в формате коллективной помощи, который не предусматривает членства в НАТО.

Тем временем Евросоюз определил, как будет участвовать в гарантиях безопасности Украины. Речь идет об учебных и гражданских миссиях, а также о роли нейтральных государств.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны-партнеры Украины составили четкую дорожную карту по вопросу предоставления гарантий безопасности.

Также Зеленский озвучил три ключевых блока гарантий безопасности для Украины. Речь идет о сохранении армии, сотрудничество со странами НАТО и санкции против России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Война в Украине
Новости
Убийство Андрея Парубия: задержанный получил подозрение по двум статьям
Убийство Андрея Парубия: задержанный получил подозрение по двум статьям
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим