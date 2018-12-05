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Британия обнародовала доклад генпрокурора о юридических последствиях Brexit

Новости » Политика    05.12.2018 - 17:09
Британия обнародовала доклад генпрокурора о юридических последствиях Brexit
Фото: Джеффри Кокс (parliament.uk)

Представители Шотландской национальной партии обвинили британского премьер-министра в попытке "скрыть факты"

Британское правительство опубликовало полный текст доклада о юридических аспектах выхода страны из состава Евросоюза, составленного генпрокурором Джеффри Коксом. Об этом сообщает РБК-Укриана, ссылаясь на ВВС.

Как сообщается, премьер-министр Тереза Мэй опубликовала неполную версию доклада, однако после голосования в парламенте была вынуждено опубликовать полный текст документа.

Представители Шотландской национальной партии обвинили британского премьер-министра в попытке "скрыть факты" о рекомендациях Кокса.

В свою очередь представители британского правительства заявили, что раскрытие всей информации, предоставленной генпрокурором, может угрожать национальным интересам страны.

Напомним, Мэй призвала членов парламента перестать искать идеи для идеальной сделки варианта по выходу королевства из состава Евросоюза.

Также Верховный суд Евросоюза заявил, что Британия может в одностороннем порядке отказаться от Brexit. Ранее адвокаты группы политиков из Шотландии попросили Верховный суд ЕС ответить, может ли Британия отозвать решение о выходе из ЕС в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора без согласия других 27 стран-участниц Евросоюза, на что генеральный адвокат при Верховном суде Мануэль Кампос Санчес-Бордона заявил, что Верховный суд должен объявить о праве Лондона воспользоваться ст. 50.

Ранее сообщалось, что президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что выход Британии из Европейского Союза (Brexit) является большой трагедией.

РБК-Украина писало, что Европейский Союз и Великобритания согласовали проект декларации о отношениях после Brexit.

 

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