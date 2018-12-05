Мэй призвала не искать идеальный вариант по Brexit

Фото: Тереза Мэй (flickr.com/number10gov)

Мэй считает, что достигнутые соглашения по сделке "не идеальны" и такими должны быть

Премьер-министр Британии Тереза Мэй призвала членов парламента перестать искать идеи для идеальной сделки варианта по выходу королевства из состава Евросоюза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Мэй заявила, что в случае поисков возможных вариантов они не смогут объеденить страну, так как все варианты спора будут давать все одной стороне, а второй - ничего.

"Мы не должны дать поискам идеального Brexit предотвратить хороший Brexit, который послужит британскому народу", - сообщила премьер-министр.

Она считает, что достигнутое соглашение по сделке не является идеальным, но оно и не должно таким быть, так как такова "природа переговоров".

Напомним, Верховный суд Евросоюза заявил, что Британия может в одностороннем порядке отказаться от Brexit. Ранее адвокаты группы политиков из Шотландии попросили Верховный суд ЕС ответить, может ли Британия отозвать решение о выходе из ЕС в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора без согласия других 27 стран-участниц Евросоюза, на что генеральный адвокат при Верховном суде Мануэль Кампос Санчес-Бордона заявил, что Верховный суд должен объявить о праве Лондона воспользоваться ст. 50.