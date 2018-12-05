Британія оприлюднила доповідь генпрокурора про юридичні наслідки Brexit

Представники Шотландської національної партії звинуватили британського прем'єр-міністра в спробі "приховати факти"

Британський уряд опублікував повний текст доповіді про юридичні аспекти виходу країни зі складу Євросоюзу, складеного генпрокурором Джеффрі Коксом. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ВВС.

Як повідомляється, прем'єр-міністр Тереза Мей опублікувала неповну версію доповіді, проте після голосування в парламенті була змушена опублікувати повний текст документа.

Представники Шотландської національної партії звинуватили британського прем'єр-міністра в спробі "приховати факти" про рекомендації Кокса.

У свою чергу представники британського уряду заявили, що розкриття всієї інформації, наданої генпрокурором, може загрожувати національним інтересам країни.

Нагадаємо, Мей закликала членів парламенту перестати шукати ідеї для ідеальної угоди варіанту виходу королівства зі складу Євросоюзу.

Також Верховний суд Євросоюзу заявив, що Британія може в односторонньому порядку відмовитися від Brexit. Раніше адвокати групи політиків з Шотландії попросили Верховний суд ЄС відповісти, чи може Британія відкликати рішення про вихід з ЄС у відповідності зі статтею 50 Лісабонського договору без згоди інших 27 країн-учасниць Євросоюзу, на що генеральний адвокат при Верховному суді Мануель Кампос Санчес-Бордона заявив, що Верховний суд повинен оголосити про право Лондона скористатися ст. 50.

Раніше повідомлялося, що президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що вихід Британії з Європейського Союзу (Brexit) є великою трагедією.

РБК-Україна писало, що Європейський Союз і Великобританія погодили проект декларації про стосунки після Brexit.