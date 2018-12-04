Британия может в одностороннем порядке отказаться от Brexit, - суд ЕС

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Британии не нужно согласие стран-участниц, чтобы остаться в Евросоюзе

Великобритания может в одностороннем порядке отозвать решение о выходе из Евросоюза (Brexit). Об этом говорится в заявлении Верховного суда ЕС, передает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Сообщается, что ранее адвокаты группы политиков из Шотландии попросили Верховный суд ЕС ответить, может ли Британия отозвать решение о выходе из ЕС в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора без согласия других 27 стран-участниц Евросоюза. Как отметил генеральный адвокат при Верховном суде Мануэль Кампос Санчес-Бордона, Верховный суд должен объявить о праве Лондона воспользоваться ст. 50.

Отметим, его мнение не носит обязательного юридического характера, однако всегда принимается во внимание Верховным судом ЕС при вынесении окончательных вердиктов.

Напомним, в ноябре страны Евросоюза одобрили соглашение о Brexit.

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что выход Британии из Европейского союза является большой трагедией для Брюсселя. Кроме того, была достигнута договоренность между Великобританией и Испанией относительно Гибралтара.