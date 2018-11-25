Страны Евросоюза одобрили соглашение о Brexit

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Соглашение было одобрено единогласно

Президент Европейского совета Дональд Туск сообщил, что на саммите стран Европейского союза (ЕС), который проходил в Брюсселе сегодня, 24 ноября, было одобрено соглашение о выходе Британии из ЕС (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Туска в Twitter.

Как сообщается, соглашение о Brexit было одобрено единогласно.

"27 государств ЕС одобрили соглашение о выходе (Британии из ЕС, - ред.) и политическую декларацию относительно будущих отношений между ЕС и Объединенным Королевством", - написал Туск.

Отмечается, что после одобрения соглашения о Brexit лидеры стран ЕС встретятся с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, чтобы сообщить о своем решении.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что выход Британии из Европейского Союза (Brexit) является большой трагедией.

Ранее РБК-Украина писало, что Европейский Союз и Великобритания согласовали проект декларации о отношениях после Brexit.

Отметим, что для завершения выхода Британии с Европейского Союза (Brexit) соглашение должны одобрить Европарламент, парламенты всех государств ЕС и британский парламент.