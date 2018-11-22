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ЄС і Британія погодили проект декларації про відносини після Brexit

Новини » Політика    22.11.2018 - 13:05
ЄС і Британія погодили проект декларації про відносини після Brexit
Фото: Дональд Туск (flickr.com/european_parliament)

Проект буде схвалено на саміті Євросоюзу 25 листопада

Європейський союз і Великобританія погодили проект декларації про відносини після Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост голови Європейської ради Дональда Туска в Twitter.

Туск зазначив, що направив 27 країнам-учасницям Євросоюзу проект політичної декларації про майбутні відносини між ЄС і Великобританією. У той же час голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер повідомив, що проект погоджено в принципі на політичному рівні і буде схвалено на саміті лідерів ЄС.

ЄС і Британія погодили проект декларації про відносини після Brexit

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Ангела Меркель може бойкотувати саміт Євросоюзу, на якому буде прийнято остаточне рішення щодо угоди про вихід Великобританії з ЄС. Зокрема, вона погрожує не приїхати на саміт, якщо всі переговори не завершать до 25 листопада.

19 листопада Рада Європейського союзу в цілому схвалила текст угоди з Британією про її вихід з ЄС. За словами координатора переговорів про Brexit Мішеля Барньє, досягнута угода є справедливою та збалансованою. Також він додав, що Брюссель має визначити внутрішню процедуру щодо продовження перехідного періоду.

 

Німеччина проголосує на підтримку угоди щодо Вrexit, - Меркель
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