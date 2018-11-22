ЄС і Британія погодили проект декларації про відносини після Brexit

Фото: Дональд Туск (flickr.com/european_parliament)

Проект буде схвалено на саміті Євросоюзу 25 листопада

Європейський союз і Великобританія погодили проект декларації про відносини після Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост голови Європейської ради Дональда Туска в Twitter.

Туск зазначив, що направив 27 країнам-учасницям Євросоюзу проект політичної декларації про майбутні відносини між ЄС і Великобританією. У той же час голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер повідомив, що проект погоджено в принципі на політичному рівні і буде схвалено на саміті лідерів ЄС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Ангела Меркель може бойкотувати саміт Євросоюзу, на якому буде прийнято остаточне рішення щодо угоди про вихід Великобританії з ЄС. Зокрема, вона погрожує не приїхати на саміт, якщо всі переговори не завершать до 25 листопада.

19 листопада Рада Європейського союзу в цілому схвалила текст угоди з Британією про її вихід з ЄС. За словами координатора переговорів про Brexit Мішеля Барньє, досягнута угода є справедливою та збалансованою. Також він додав, що Брюссель має визначити внутрішню процедуру щодо продовження перехідного періоду.