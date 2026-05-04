Британія має платити 1 млрд фунтів на рік за більшу інтеграцію з ЄС, - The Times

Умова Брюсселя

Європейські переговорники дали зрозуміти: виплати є обов'язковою умовою для подальшої інтеграції Британії в єдиний ринок.

"Якщо Велика Британія хоче більше інтеграції - вона має платити за участь. Це не є чимось незвичайним", - заявив один із європейських дипломатів.

Сума розрахована за аналогією зі Швейцарією, яка торік погодилася платити 375 млн євро на рік за привілейований доступ до ринку ЄС.

Оскільки британська економіка приблизно вчетверо більша за швейцарську, від Лондона очікують внеску близько 1 млрд фунтів на рік.

Що Британія хоче отримати

Лондон зацікавлений насамперед у взаємному визнанні стандартів продукції в хімічній, фармацевтичній та автомобільній галузях - щоб експортери не витрачалися на повторну сертифікацію товарів.

Британські оборонні компанії також зможуть постачати обладнання для України в рамках кредитної схеми ЄС на 78 млрд фунтів - за фінансового внеску Лондона до 400 млн фунтів.

Політична чутливість

Рішення вже викликало критику опозиції. Міністр закордонних справ Преті Патель назвала виплати "грошима платників податків, переданими європейським інституціям без демократичного мандату". Консерватори та Reform UK пообіцяли скасувати плани Стармера на більшу інтеграцію.

Водночас опитування серед членів Лейбористської партії показало: 65% з них хотіли б, щоб партія пообіцяла повне повернення до ЄС на наступних виборах.