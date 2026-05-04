Польща та Скандинавія у лідерах з мільярдерів, - звіт Knight Frank

Протягом наступних п'яти років частка європейських мільярдерів на світовій арені зросте, тоді як позиції Америки почнуть слабшати. Протягом п’ятирічки кількість багатіїв тут має зрости з 780 до 994.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews .

Кількість надбагатих людей стрімко збільшується попри кризи та інфляцію. Якщо у 2021 році у світі налічували 2723 мільярдери, то до 2026 року їхня кількість сягнула 3110. Це стрибок на 14% лише за п'ять років. Проте аналітики Knight Frank прогнозують ще агресивніше прискорення.

До 2031 року армія власників мільярдних статків має зрости на 26%, до 3915 осіб.

"Ми спостерігаємо один із найзначніших зрушень у розподілі світового багатства в сучасній історії", - заявив керівник глобальних досліджень Knight Frank Ліам Бейлі.

Польща та Скандинавія - лідери європейського зростання

Європа стає головним двигуном накопичення капіталу. Протягом п’ятирічки кількість багатіїв тут має зрости з 780 до 994. Це чистий приріст у 27%.

Найцікавіші зміни відбуваються всередині континенту. Польща буквально шокує аналітиків. Кількість мільярдерів там має зрости більш ніж удвічі - з 13 до 29 осіб, а це рекордні для Європи 123% зростання.

Скандинавські країни теж демонструють феноменальну динаміку:

Швеція: зростання на 81% (до 58 мільярдерів).

Данія: приріст на 75% (до 21 мільярдера).

Норвегія: збільшення на 53% (до 26 мільярдерів).

Також у списку швидкозростаючих ринків опинилися Австрія (50%), Іспанія (40%) та Італія. Остання, до речі, у 2031 році матиме 82 мільярдери, випереджаючи більшість сусідів за загальною кількістю.

Чому частка Америки почала падати

Азійсько-тихоокеанський регіон міцно тримає першість - там зосереджено 36% світового капіталу. Але Північна Америка опинилася у дивній ситуації: в абсолютних цифрах кількість багатіїв там зростає (з 995 до 1089 осіб). Проте їхня частка на світовому ринку впаде з 31% до 27,8%, йдеться у прогнозі.

Це єдиний регіон у світі, де спостерігається така низхідна тенденція. Європа ж, навпаки, нарощує м’язи. Її частка до 2031 року зросте до 25,4%.

"Ми бачимо на практиці, що створення багатства зростає на тлі складнішого глобального економічного контексту, – пояснює голова приватного офісу Knight Frank Рорі Пенн.

За його словами, надбагаті люди стали мобільнішими. Проте список безпечних "гаваней" для їхніх інвестицій стає все коротшим. Сучасні багаті сім'ї розподіляють активи між офісами в Америці, Європі та Азії. Це питання виживання капіталу.

Цікавий приклад показує Велика Британія. Попри високі податки та політичні шторми, Лондон залишається магнітом для грошей. Чому? Бо там працює закон.

Як висловився один австралійський мільярдер-гірничодобувник, для багатьох інвесторів Європа все ще виглядає як "музей, а не місце для інвестицій". Однак для тих, хто цінує непохитність правил гри, європейські ринки залишаються пріоритетом номер один.