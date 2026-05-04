Британия должна платить 1 млрд фунтов в год за большую интеграцию с ЕС, - The Times

Условие Брюсселя

Европейские переговорщики дали понять: выплаты являются обязательным условием для дальнейшей интеграции Британии в единый рынок.

"Если Великобритания хочет больше интеграции - она должна платить за участие. Это не является чем-то необычным", - заявил один из европейских дипломатов.

Сумма рассчитана по аналогии со Швейцарией, которая в прошлом году согласилась платить 375 млн евро в год за привилегированный доступ к рынку ЕС.

Поскольку британская экономика примерно вчетверо больше швейцарской, от Лондона ожидают взноса около 1 млрд фунтов в год.

Что Британия хочет получить

Лондон заинтересован прежде всего во взаимном признании стандартов продукции в химической, фармацевтической и автомобильной отраслях - чтобы экспортеры не тратились на повторную сертификацию товаров.

Британские оборонные компании также смогут поставлять оборудование для Украины в рамках кредитной схемы ЕС на 78 млрд фунтов - при финансовом взносе Лондона до 400 млн фунтов.

Политическая чувствительность

Решение уже вызвало критику оппозиции. Министр иностранных дел Прети Патель назвала выплаты "деньгами налогоплательщиков, переданными европейским институтам без демократического мандата". Консерваторы и Reform UK пообещали отменить планы Стармера на большую интеграцию.

В то же время опрос среди членов Лейбористской партии показал: 65% из них хотели бы, чтобы партия пообещала полное возвращение в ЕС на следующих выборах.